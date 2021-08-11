Поклонская создала цифровую аниме-версию себя

Зампредседателя комитета Госдумы России по международный делам Наталья Поклонская создала цифровую анимационную копию себя по имени SORA, сообщила депутат в своем Telegram-канале.

Поклонская объяснила, что имя SORA (空) в переводе с японского языка означает «небо». Цифровую копию «Няш-Мяш» в стиле аниме, которая стала первым выпуском NFT, депутат и ее команда посвятили прошедшим в Токио Олимпийским играм.

«Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке. И скажу, что мне очень понравилось!» — призналась Поклонская.

На анимационном видео, которое опубликовала политик, SORA произносит на японском языке девиз минувшей Олимпиады — «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Таким образом подчеркивается важность единства людей во всем мире «на пути к безопасной жизни человечества», объяснила депутат.

Ранее Поклонская объявила себя крымской «няш-мяш» и снялась в «голливудской» фотосессии. Она также рекомендовала всем «подарить любимым девочкам поход к фотографу».