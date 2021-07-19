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Поклонская опровергла информацию о новой работе в Крыму

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла данные о своем назначении в Минприроды Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о своем назначении главой Минприроды Крыма. Об этом сообщает РБК в понедельник, 19 июля.

«Я не собираюсь устраиваться в министерство экологии в Крыму. Меня уже куда только не назначают. Я пока не буду говорить куда именно, потому что это преждевременно», — сказала она.

Поклонская добавила, что пока преждевременно говорить о ее новом месте работы.

Ранее она сообщила об отказе от участия в предстоящих выборах в Госдуму, объяснив это решение переходом на другую интересную работу, не связанную с работой депутата. По ее словам, речи о завершении политической карьеры не идет.

В марте 2014 года, после того как Крым вошел в состав России по итогам референдума, была создана прокуратура Республики Крым, и Поклонская была назначена исполняющей обязанности прокурора региона. В мае 2014 года она стала прокурором. В сентябре 2016-го Поклонская избралась в Госдуму.

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