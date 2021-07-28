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Поклонская раскритиковала видеообращение Зеленского к годовщине крещения Руси

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к годовщине крещения Руси достойно комедийной сценки, а не речи главы государства. Так его раскритиковала депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, она назвала слова Зеленского про «племянников дальних и близких» детским садом.

«Он об этом, будучи хорошим режиссером и актером, артистом, все время говорил. Теперь стал президентом и вспомнил про братьев, племянников, дальних и близких кузин. Это не уровень первого лица такой прекрасной страны», — отметила Поклонская.

Ранее президент Украины опубликовал видеопоздравление ко Дню крещения Руси, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками». По его словам, России не следует претендовать на наследство Киевской Руси, так как русские являются «двоюродными племянниками».

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