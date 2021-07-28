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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Крещения Руси. Поздравление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран», — говорится в поздравлении.

По словам патриарха, этот праздник дорог миллионам верующих Украины, «ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси».

Также патриарх Кирилл выразил надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской Православной церковью. Он пожелал Зеленскому крепкого здоровья, «помощи Божией и успехов в трудах».

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Казань на освящение восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери. Первую часть освящения храма провел митрополит казанский и Татарстанский Кирилл после крестного хода. Из-за противоэпидемиологических ограничений трансляция мероприятия велась на двух больших экранах снаружи храма.

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