Патриарх Кирилл прилетел в Казань на освящение храма

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Казань на освящение восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает Regnum в среду, 21 июля.

Главу РПЦ встречал глава республики Рустам Минниханов. По информации «Татар-информ», первую часть освящения храма провел митрополит казанский и Татарстанский Кирилл после крестного хода. Из-за противоэпидемиологических ограничений трансляция мероприятия велась на двух больших экранах снаружи храма.

Собор Казанской иконы Божией Матери заложили в 1594 году по повелению царя Феодора Иоанновича на месте явления чудотворного образа Пресвятой Богородицы, но в XX веке он был уничтожен. На месте храма долгое время размещалась табачная фабрика. В 2015 году глава республики подписал указ о воссоздании храма. В 2016-м глава РПЦ заложил памятный камень в основание собора. В результате храм в кратчайшие сроки восстановили, и в среду, 21 июля, состоится его торжественное открытие.

По данным «Татар-информ», восстановленный собор практически не отличается от своего предшественника. Освящение храма призвано войти в историю как яркий пример плодотворного государственно-религиозного взаимодействия и гражданской ответственности.