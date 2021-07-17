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Названо число участников несогласованного крестного хода в Екатеринбурге

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Фото: Telegram-канал Митрополит Екатеринбургский Евгений
В несогласованном крестном ходе в Екатеринбурге участвовало две тысячи верующих

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) назвал примерное число верующих, которые приняли участие в несогласованном крестном ходе в Екатеринбурге в субботу, 17 июля. Об этом он сообщил в cвоем Telegram-канале.

Так, митрополит отметил, что «пеших паломников» было около двух тысяч человек. По его наблюдениям, во время Царского крестного хода верующие старались соблюдать коронавирусные ограничения.

Также служитель выразил надежду, что «рано или поздно вредоносная болезнь отступит», и православные снова смогут «радоваться общению друг с другом» и вместе пройти крестным ходом.

Отмечается, что в Свердловской области запрещены мероприятия, в которых участвуют более 500 человек. Вице-губернатор Сергей Бидонько ранее сообщал, что власти окончательно отменили крестный ход и договорились об этом с представителями епархии.

17 июля в Екатеринбурге верующие отправились по маршруту Царского крестного хода, который в этом году не был согласован властями города из-за распространения коронавируса в регионе. Так, часть людей после литургии у Храма-на-Крови, которая проходит ежегодно в годовщину гибели императора Николая II, решили пойти по традиционному для крестного хода маршруту.

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