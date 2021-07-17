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В Екатеринбурге верующие отправились по маршруту несогласованного крестного хода

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Фото; Павел Лисицын / РИА Новости
В Екатеринбурге верующие отправились по маршруту отмененного властями крестного хода

В Екатеринбурге верующие отправились по маршруту Царского крестного хода, который в этом году не был согласован властями города из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Часть людей после литургии у Храма-на-Крови, которая проходит ежегодно в годовщину гибели императора Николая II, решили пойти по традиционному для крестного хода маршруту. В то же время в Екатеринбургской епархии отмечают, что некоторые верующие пошли на Ганину Яму пешком, малыми группами, по тротуару, поэтому нельзя называть данное мероприятие Традиционным крестным ходом.

Отмечается, что в Свердловской области запрещены мероприятия, в которых участвуют более 500 человек. Вице-губернатор Сергей Бидонько ранее сообщал, что власти окончательно отменили крестный ход и договорились об этом с представителями епархии.

Ежегодно в годовщину гибели императора Николая II в Екатеринбурге проводится Царский крестный ход, в которым принимают участие десятки тысяч людей. Участники шествия идут тем же путем, которым когда-то везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается у Храма-на-Крови и заканчивается у монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

В прошлом году жители Екатеринбурга также устроили крестный ход памяти царской семьи Романовых несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе. Запись шествия была опубликована в сети. «В Екатеринбурге несколько тысяч человек отправились в крестный ход памяти семьи Романовых», — отмечается в подписи к видео. На кадрах видно, как горожане и служители церкви идут по улице с иконами в темное время суток.

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