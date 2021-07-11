Екатеринбургская епархия отказалась подчиняться властям

Секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин заявил, что решение властей региона отменить крестный ход в «Царские дни» не означает, что тот не состоится. В эфире телеканала «Спас» представитель церкви подчеркнул, что мероприятие пройдет в статусе несогласованного, сообщает «Коммерсантъ».

«То, что губернатор (Евгений Куйвашев — прим. "Лента.ру") не согласовал и не взял ответственность за совершение крестного хода, не значит, что он исчез», — объяснил игумен. Он назвал непоследовательным тот факт, что крестный ход решили отменить после завершения международной промышленной выставки «Иннопром-2021», где присутствовало много людей.

Ранее на этой неделе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений также объявил, что откажется подчиняться требованиям о запрете крестного хода.

По его словам, хотят того власти или нет, но люди «пойдут по святому пути». Вопрос только в том, будут они идти по перекрытым улицам или по тротуарам рядом с машинами. Кроме того, митрополит обещал, что сам однозначно пойдет.

Он указал, что каждый сам «находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением», а смерть от коронавируса верующих не страшит.

Год назад в Екатеринбурге тоже прошел крестный ход в память о царской семьи Романовых, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе.