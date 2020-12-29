Опального схимонаха Сергия арестовали и поместили в СИЗО

Опальный схимонах Сергий (в миру Николай Романов) арестован на два месяца, до 28 февраля 2021 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, Романову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 («Склонение к самоубийству»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК РФ.

Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, чем воспрепятствовал проведению религиозных обрядов.

Также Романову инкриминировали нарушение норм гражданского законодательства, а именно воспрепятствование инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть самоуправство.

Кроме того, Романов, по данным следствия, публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства.

Как сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, судом было отказано в удовлетворении ходатайства защиты об отложении судебного заседания на 72 часа и избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

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29 декабря сообщалось, что бывший схимонах Сергий (Романов), задержанный в ночь на 29 декабря при штурме Среднеуральского женского монастыря спецназом, отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, с 1975 по 1979 год будущий священник служил в милиции Московской области сотрудником уголовного розыска. Был судим за убийство, разбой и ДТП со смертельным исходом.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители.