Россия
 
Последние новости
Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров
Названо вероятное местонахождение пропавших моряков с судна «Онега»
Александр Петров впервые показал свой дом
Названы главные игры года для ПК
Азербайджан отметил роль России и Турции в создании новой реальности
В Москве полицейский начальник попался на взятке от сутенера в миллион рублей
В монастыре опального отца Сергия напали на журналистов
Шведский журналист побывал в российской Арктике и разочаровался
Полицейские вскрыли квартиру Бари Алибасова
Внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Задержание отца Сергия объяснили его переходом в «политическую атаку»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Опальный и отлученный от церкви отец Сергий пошел в «политическую атаку», поэтому был задержан спустя полгода после захвата монастыря, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, задержание Сергия — не только межцерковное событие, но и государственное. «Сергий пошел на какую-то "политическую атаку", и за это поплатились все. Будем надеяться, что они [монахини] услышали меня. Слишком рьяная, агрессивная пропаганда сыграла против них», — сказала омбудсмен.

Мерзлякова также отметила, что проживавших в монастыре детей часто посещали органы опеки. Омбудсмен добавила, что не понимает, почему правоохранительные органы начали штурм монастыря перед Новым годом. Детей вывели на улицу в час ночи, но во время штурма воспитанники монастыря не пострадали, сказала она.

Ранее стало известно, что против бывшего схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству. Спецназ задержал священника в ночь на 29 декабря. Монастырь взяли штурмом, а территорию вокруг храма оцепили. Причиной для задержания стал ролик, выложенный в соцсетях, где Сергий призывает сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена, отлучили от церкви и обвинили в захвате монастыря.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Против опального отца Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству
Опального отца Сергия конвоировали в Москву
Поклонская отреагировала на задержание опального отца Сергия