Задержание отца Сергия объяснили его переходом в «политическую атаку»

Опальный и отлученный от церкви отец Сергий пошел в «политическую атаку», поэтому был задержан спустя полгода после захвата монастыря, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, задержание Сергия — не только межцерковное событие, но и государственное. «Сергий пошел на какую-то "политическую атаку", и за это поплатились все. Будем надеяться, что они [монахини] услышали меня. Слишком рьяная, агрессивная пропаганда сыграла против них», — сказала омбудсмен.

Мерзлякова также отметила, что проживавших в монастыре детей часто посещали органы опеки. Омбудсмен добавила, что не понимает, почему правоохранительные органы начали штурм монастыря перед Новым годом. Детей вывели на улицу в час ночи, но во время штурма воспитанники монастыря не пострадали, сказала она.

Ранее стало известно, что против бывшего схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству. Спецназ задержал священника в ночь на 29 декабря. Монастырь взяли штурмом, а территорию вокруг храма оцепили. Причиной для задержания стал ролик, выложенный в соцсетях, где Сергий призывает сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена, отлучили от церкви и обвинили в захвате монастыря.