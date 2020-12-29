Опальный отец Сергий отказался признать вину по трем статьям

Бывший схимонах Сергий (Романов), задержанный в ночь на 29 декабря при штурме Среднеуральского женского монастыря спецназом, отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом ТАСС сообщил адвокат опального отца Иван Миронов.

«Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно», — сказал защитник.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что Сергий пошел в «политическую атаку», поэтому был задержан спустя полгода после захвата монастыря. По ее мнению, задержание отлученного от церкви отца — не только межцерковное событие, но и государственное.

В ночь на 29 декабря опального бывшего схимонаха задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Против него возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства, воспрепятствовании богослужению и самоуправстве.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители.