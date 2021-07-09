В Москве построят сотни новых храмов

Власти Москвы рассказали о планах построить в столице сотни новых православных храмов. Работы осуществляются на пожертвования в рамках инициативы, которая раньше называлась «Программа-200», сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу советника мэра столицы Владимира Ресина.

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В пресс-службе Ресина пояснили, что на данный момент «в работе» находятся 279 проектов. За последние десять лет в столице возвели 99 храмов, 88 из которых сдали в эксплуатацию. Еще шесть объектов «ожидают ввода», а в оставшихся пяти ведутся отделочные работы.

По данным агентства, программу в 2009 году инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Представители Ресина уточнили, что для сбора средств в 2010 году создали Фонд поддержки строительства храмов города Москвы. Выделение земельных участков под объекты регулируются распоряжением.

В марте 2021 года специалисты портала Urbanus.ru заявили, что в 2020-м столичные власти в два раза сократили выдачу разрешений на строительство православных храмов. Они согласовали возведение только шести объектов — минимум за последние пять лет.