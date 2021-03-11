В Москве стали меньше строить православных храмов

Власти Москвы в 2020 году вдвое сократили выдачу разрешений на строительство православных храмов — тогда было согласовано возведение только шести объектов, что стало минимумом за последние пять лет. Об этом говорится в материале портала Urbanus.ru, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Для сравнения: в 2018 году разрешения выдали на 12 адресов, а в 2019-м — на 14. С начала текущего года необходимую документацию оформили только на один храм — святого равноапостольного великого князя Владимира в Новогиреево. Сокращение числа разрешений эксперты связывают с экономическими проблемами рынка в связи с пандемией.

Если говорить о вводе в эксплуатацию, то по итогам 2020-го на это получили разрешение 11 храмовых зданий, из них освящено шесть. Эксперты замечают, что в большинстве случаев строятся не просто единичные религиозные сооружения, а целые храмовые комплексы с воскресными школами и клубами.

На данный момент в столице действуют около 1,2 тысячи храмов, то есть на 10,5 тысячи москвичей приходится примерно одна церковь. «Исправить ситуацию» призвана «Программа-200», которую курирует депутат Госдумы Владимир Ресин. В ее рамках запланировано строительство 200 храмов почти во всех административных округах Москвы, кроме Центрального. Норматив уже давно выполнен, однако программу до сих пор не свернули — число церквей на разных стадиях работ превысило отметку в 280 объектов. По словам Ресина, данный показатель будет только увеличиваться.

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