Православный храм при МГУ сравнили с Диснейлендом и обвинили в сказочности

Будущий храм равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ им. Ломоносова сравнили с замком из парка развлечений «Диснейленд» и обвинили в чрезмерной сказочности. В Русской православной церкви (РПЦ) здание с 27 куполами назвали «в хорошем смысле эклектикой». Об этом пишет Daily Storm.

Храм появится в ближайшее время на проспекте Вернадского. Архитектор объекта Дмитрий Пшеничников проектировал и другие церкви в рамках «Программы-200» (масштабное строительство православных храмов на территории Москвы). Здание внешне отсылает к собору Василия Блаженного на Красной площади, петербургскому храму Спаса на Крови и самой высотке МГУ.

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По словам Пшеничникова, создатели проекта намеренно не стали придерживаться минимализма и решили оформить храм в стиле витиеватой славянской письменности, поскольку церковь посвящена Кириллу и Мефодию. «Мы видим большое количество стрельчатых закомар, характерных для XVI — начала XVII веков. Иногда закомары встречаются в готике. Возможно, поэтому храм перекликается с дворцом. Но все равно я не понимаю, как можно перепутать купола с какими-то диснеевскими замками», — возмутился архитектор.

Изначально церковь на тысячу прихожан планировали сделать в высоту не в нынешние 46 метров, а в 85 — почти как колокольню Ивана Великого в Кремле. К такому варианту склонялся и ректор университета Виктор Садовничий — он хотел, чтобы храм был виден из его кабинета. 27 куполов (по числу книг Нового Завета) планировали покрасить в разные цвета. Однако внушительные размеры здания не вписались в градостроительный план участка, а пестрые купола не удовлетворили финансово-хозяйственное управление РПЦ.

В настоящее время на месте будущего храма стоит временная церковь, в которой, по словам настоятеля, не хватает места для прихожан. «В наш храм идут прихожане с Ленинского проспекта, проспекта Вернадского, со Светланова, Кравченко, Ломоносовского проспекта. Новое здание всего в два раза превышает минимальную вместимость», — рассказал протоиерей Николай Лапидус. Он надеется, что будущая церковь при МГУ станет «такой же замечательной», как храм Вооруженных сил России, открытый в мае 2020 года.

Однако многие преподаватели и студенты вуза все равно недовольны грядущим строительством и считают убранство будущей церкви нескромным, а весь декор и яркость — излишними. Отдельные учащиеся организовали сбор подписей за возведение не православного храма, а пастафарианского (культ Летающего Макаронного Монстра). Петиция собрала уже около пяти тысяч подписей.

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