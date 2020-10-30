Российский священник отдал роскошный дом уголовникам

Российский священник, который раньше занимался бизнесом, поселил в своем роскошном доме бывших уголовников. Так он решил помочь тем, кто отсидел срок в колонии, сообщает «Комсомольская правда».

Материалы по теме По второму кругу Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты? Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Священник по имени Андрей Мнацаганов организовал в Ростове-на-Дону межрегиональную общественную благотворительную организацию «Дом покаяния милосердия и сострадания "СПАС"» и создал на ее базе реабилитационный центр, который разместил в своем частном доме. Там он оборудовал спальные места, столовую и провел все коммуникации. По словам Мнацаганова, в центре он принимает всех бывших заключенных, не обращая внимание на степень тяжести их преступлений. Священник, который носит чин иерея, также отдал флигель дома и свою квартиру людям, которые оказались в тяжелой ситуации.

В беседе с местными журналистами Мнацаганов рассказал, что до служения в церкви он работал кузнецом и занимался бизнесом. Вскоре он заработал «немалые деньги» и купил машину, квартиру и несколько домов, в одном из которых хотел организовать магазин. Однако позже отказался от дел и пошел служить в церковь, где начал работать с уголовниками и вести службы в местном храме. «Я постоянно проводил встречи с заключенными. И понял, что многим после освобождения некуда идти. Подумал и решил: ну что тут такого, отдам свой дом под их нужды», — рассказал Мнацаганов.

В сентябре стало известно об открытии в Москве площадки, на которой будут вести миссионерскую деятельность и бороться с оккультизмом и сектами. Храм, рассчитанный на 500 прихожан, планировали разместить в районе Царицыно. На тот момент на прилегающей территории уже возвели малый крестильный храм и открыли церковную лавку. Общую стоимость проекта оценили примерно в 200 миллионов рублей.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться