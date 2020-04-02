Священник проехал на красный свет и окропил Москву святой водой от коронавируса

Священник в Москве проехал на красный свет и окропил город святой водой в целях борьбы с коронавирусом. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».
На кадрах видно, как на красный свет светофора по Ленинскому проспекту (Обручевский район столицы) проезжают два джипа. Они двигаются мимо строящейся станции метро «Улица Новаторов». На первой машине установлены крест и икона, а во второй едет священник — его видно через люк автомобиля, как сообщает канал, BMW X5. Священник кропит улицу святой водой, видимо, в качестве меры борьбы с коронавирусом.
Ранее священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) с молитвой облетели Запорожье на вертолете. С собой в небо они взяли чудотворную икону «Самарскую» и икону святителя Николая. Облет был направлен на исцеление города от коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения