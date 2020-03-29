Россиян продолжат пускать в храмы после призыва патриарха молиться дома

Храмы Русской православной церкви продолжат работать во время пандемии коронавируса и проводить богослужения, а также в некоторых случаях пускать прихожан. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.
«По благословению святейшего патриарха священники продолжат совершать богослужения, — сказал Легойда. — Более того, я надеюсь, что там, где это возможно, какое-то небольшое количество прихожан смогут находиться в храмах».
Ранее в воскресенье, 29 марта, предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, связанные с распространением коронавируса, и не ходить в храмы. Вместо этого священнослужитель посоветовал молиться дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье призвал горожан соблюдать двухметровую дистанцию из-за коронавируса. Кроме того, магазинам и аптекам рекомендовали сделать специальную разметку, чтобы людям было проще дистанцироваться друг от друга.
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения