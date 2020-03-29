Россиян продолжат пускать в храмы после призыва патриарха молиться дома

Храмы Русской православной церкви продолжат работать во время пандемии коронавируса и проводить богослужения, а также в некоторых случаях пускать прихожан. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.

«По благословению святейшего патриарха священники продолжат совершать богослужения, — сказал Легойда. — Более того, я надеюсь, что там, где это возможно, какое-то небольшое количество прихожан смогут находиться в храмах».

Ранее в воскресенье, 29 марта, предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, связанные с распространением коронавируса, и не ходить в храмы. Вместо этого священнослужитель посоветовал молиться дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье призвал горожан соблюдать двухметровую дистанцию из-за коронавируса. Кроме того, магазинам и аптекам рекомендовали сделать специальную разметку, чтобы людям было проще дистанцироваться друг от друга.

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.

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