Следователи проверят российского священника из-за слов о бесплатных проститутках

Следственный комитет России начал проверку в отношении протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего женщин «бесплатными проститутками» за сожительство с мужчинами до брака. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, доследственная проверка проводится с 30 марта управлением СКР по Юго-Западному административному округу Москвы. Следователи намерены выяснить, имеются ли признаки экстремизма в словах священнослужителя.

16 февраля, выступая в столичном кафе на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен бесплатными проститутками. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак.

«Неохота сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак". Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал протоиерей. Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

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