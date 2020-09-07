В Москве откроют площадку для борьбы с оккультизмом и сектами

В Южном административном округе Москвы откроют площадку, на которой будут вести миссионерскую деятельность в рамках борьбы с оккультизмом и сектами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Храм в честь святого пророка Божиего Даниила появится в районе Царицыно и будет рассчитан на 500 прихожан. Депутат Государственной Думы Владимир Ресин, который также является куратором «Программы-200», в рамках которой возведут церковь, рассказал, что строительство было задумано первым настоятелем, священником Даниилом Сысоевым. «Его мечтой было построить каменный храм, чтобы он стал не только украшением района, но и храмом, в котором ведется миссионерская работа по борьбе с влиянием на умы людей различных сект и деструктивных оккультных организаций», — отметил Ресин.

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На данный момент на прилегающей территории уже возведен малый крестильный храм на 300 человек, и работает церковная лавка. В ближайшее время там оборудуют хозяйственные помещения и бойлерную, а также откроют миссионерский магазин и библиотеку. Так как «Программа-200» существует за счет пожертвований, прихожане продолжают собирать средства для строительства храма. Общая стоимость проекта составит примерно 200 миллионов рублей.

В августе 2020 года «Программа-200» начала сбор средств и поиск меценатов для строительства самого большого в Москве деревянного православного храма. Церковь из натурального бруса хотели возвести в районе Люблино. Она должна была вмещать 700 прихожан.

«Программа-200» реализуется с 2010 года. Авторы проекта должны были построить и реконструировать 200 церквей во всех округах столицы. За исключением ЦАО. Однако на данный момент число церквей, с которыми работает программа, достигает 240 объектов.

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