В Москве появится деревянный мегахрам

В Москве появится самый большой в столице деревянный православный храм. В настоящее время ведется сбор средств и поиск благотворителей для его строительства. Здание возведут в районе Люблино, сообщил депутат Госдумы и куратор «Программы-200» Владимир Ресин. Его слова передает «Интерфакс».

Согласно проекту, церковь будет вмещать 700 человек. Все постройки на прихрамовой территории также возведут из бруса, часть из них уже готова.

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Деревянный мегахрам освятят в честь апостолов Петра и Павла. Рядом с местом строительства установили семиметровый резной поклонный крест из лиственницы, созданный по образцам соловецких святынь.

Ранее сообщалось, что крупнейшим храмом «Программы-200» станет церковь в честь святого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово. Здание рассчитано на тысячу прихожан. Большую часть комплекса занимает прихрамовая территория, где откроются бассейн, медцентр и другие объекты.

«Программа-200» предусматривает строительство и реконструкцию 200 православных церквей во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Проект стартовал в 2010 году и реализуется на благотворительные пожертвования. По словам Ресина, программа преодолела изначально заявленные рамки в 200 храмов и на данный момент охватывает 240 церквей.

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