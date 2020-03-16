В Москве построят мегахрам — он станет крупнейшим из «Программы-200» (проект возведения 200 православных церквей в столице). Храмовый комплекс в честь святого князя Дмитрия Донского в районе Северное Бутово откроется в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Ресина.

Площадь церкви составит около 17 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на тысячу прихожан. Однако сам храм займет лишь десятую часть от общей территории. На ней разместят бассейн, паломнический и медицинский центры, а также балетный класс и служебные помещения. Также в проекте значится организация подземного пространства.

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Пятикупольная церковь будет выполнена в традициях древнерусского храмового зодчества. По задумке строителей храм должен напоминать крепостное сооружение с минималистичной архитектурой. За возведение церкви на публичных слушаниях было отдано 96 процентов голосов жителей района.

В январе этого года стало известно, что в России построят самый большой в мире христианский храм — он рассчитан на 37 тысяч человек. В настоящее время одно из крупнейших религиозных сооружений в мире — мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (максимум 40 тысяч человек).

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