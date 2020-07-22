В России нашли останки древнего храма

В Нижнем Новгороде на территории Кремля нашли останки древнего храма XII века. Его фундамент сохранился в прекрасном состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт археологии РАН.

В 1167-1173 годах на месте храма стояла Борисоглебская церковь. Она была построена на средства богатого купца Сотко Сытинича — возможно, именно он был прототипом легендарного Садко. В XVII веке храм обветшал и обрушился.

Ученые предположили, что высота найденной церкви составляла около 40 метров. Изначально здесь была пашня, а уже в XI веке впервые поселились люди.

Храм стоял на так называемых ленточных фундаментах — это цепочки скрепленных раствором валунов, которые уложили в вырытые небольшие рвы. Археологи отметили высокое качество кладки и раствора, хотя его состав стандартен, и там нет никаких оригинальных добавок вроде яиц или меда.

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