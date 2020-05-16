Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

«Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего», — сказал Калинин. Причиной такого решения о дальнейшей судьбе мозаики, по его словам, стали «откровенное неприятие» и «разгоревшиеся вокруг изображения страсти».

Протоиерей подчеркнул, что данная перестановка — не вопрос духовных принципов или выбор между добром и злом, речь идет лишь о «концепции размещения тех или иных лиц». Он также добавил, что музей находится в непосредственной близости от самого храма.

В конце апреля стало известно, что на стенах главного храма российской армии появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и Сталина. При этом изображение советского вождя, по словам настоятеля храма епископа Клинского Стефана, будет задействовано во фрагменте мозаики о победе в Великой Отечественной войне. Против размещения этого произведения высказывался, в частности, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

30 апреля открытие храма Минобороны отложили на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

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