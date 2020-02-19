Юноша сходил на стажировку и нашел старинное сокровище

В немецком городе Хальтерн-ам-Зе юноша сходил на стажировку и раскопал древний клад римлян. Об этом сообщает The Times.
19-летний Нико Калман (Nico Calman) нашел во время раскопок серебряный кинжал, которому, по мнению экспертов, около двух тысяч лет. Уникальное оружие могло быть использовано римлянами в битве с германскими племенами. На реставрацию старинного сокровища, покрытого ржавчиной, потребовалось девять месяцев.
Помимо кинжала археологи обнаружили остатки кожаного ремня, футляр из липы и льняную бечевку. Уникальную находку передадут в исторический музей Хальтерн-ам-Зе в 2022 году. По данным местных СМИ, в древние времена в этом городе располагался военный лагерь. Римские солдаты любили носить при себе необычные кинжалы, чтобы подчеркнуть свой статус. В ходе сражения в этом лагере погибло около 20 тысяч человек.
В конце января сообщалось, что в английском графстве Вустершир, Великобритания, рабочий случайно нашел на стройке старинные бутылки из-под вина. Эксперты оценивают находку в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей по текущему курсу).