В России освятившего в пандемию дом с трещиной священника отстранили от служения

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон временно отстранил от служения штатного протоиерея Александра Сапона, который «освятил какой-то периметр дома» в нарушение санитарно-эпидемиологического режима, введенного во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Уфимской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

В сообщении сказано, что из-за действий священника «образовалось собрание, в организации которого в СМИ и интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения». Запрет будет действовать с 26 июня по 6 июля 2020 года.

Как пишет «Интерфакс», речь идет о доме №5 на улице Руставели, рядом с которым начали строить 34-этажную высотку. Жильцы дома выступают против застройки, утверждая, что из-за этого рушатся их квартиры.

В городской мэрии заявили, что в стенах дома есть трещины, но они появились еще до начала строительства высотки, уточняет агентство. В 2019 году проводилось техническое обследование конструкции дома, которое выявило, что трещины вызваны нарушениями требований при возведении здания и неравномерной усадкой его фундамента, добавили в администрации Уфы.

3 июня сообщалось, что несколько жильцов дома №5 на улице Руставели, в том числе беременная женщина на девятом месяце, легли под строительную технику в знак протеста против строительства и отказывались уходить, пока рабочие не уедут. Они также ломали строительные ограждения, некоторые объявляли голодовку. Помощница депутата, возглавляющего ведущий строительные работы холдинг, рассказала, что жильцы отказываются идти на диалог с властями, а «скандалят» и требуют, чтобы их дом признали аварийным, а их переселили в новое здание.

По данным на 1 июля в Республике Башкортостан выявлено 5405 случаев коронавируса. Во всей стране с начала пандемии зафиксировано 654 405 заражений, умерли 9536 человек, выздоровели 422 931.

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