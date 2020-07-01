Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В США захотели ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Умер воевавший за нацистов брат папы Римского Бенедикта XVI
Новый смертельный вирус убил тысячи животных
Памфилова оценила явку на голосовании по поправкам к Конституции
Сотни слонов погибли в Африке при загадочных обстоятельствах
Зачистку «автономной зоны» протестующих американцев показали на видео
Явка на голосовании по Конституции в России приблизилась к 65 процентам
Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора
Ирландцы начали покупать аномально много пива
Вымышленный депутат Наливкин повторил фото Путина 2007 года
Новости партнеров

В России освятившего в пандемию дом с трещиной священника отстранили от служения

Перейти в «Мою Ленту»

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон временно отстранил от служения штатного протоиерея Александра Сапона, который «освятил какой-то периметр дома» в нарушение санитарно-эпидемиологического режима, введенного во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Уфимской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

В сообщении сказано, что из-за действий священника «образовалось собрание, в организации которого в СМИ и интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения». Запрет будет действовать с 26 июня по 6 июля 2020 года.

Как пишет «Интерфакс», речь идет о доме №5 на улице Руставели, рядом с которым начали строить 34-этажную высотку. Жильцы дома выступают против застройки, утверждая, что из-за этого рушатся их квартиры.

В городской мэрии заявили, что в стенах дома есть трещины, но они появились еще до начала строительства высотки, уточняет агентство. В 2019 году проводилось техническое обследование конструкции дома, которое выявило, что трещины вызваны нарушениями требований при возведении здания и неравномерной усадкой его фундамента, добавили в администрации Уфы.

3 июня сообщалось, что несколько жильцов дома №5 на улице Руставели, в том числе беременная женщина на девятом месяце, легли под строительную технику в знак протеста против строительства и отказывались уходить, пока рабочие не уедут. Они также ломали строительные ограждения, некоторые объявляли голодовку. Помощница депутата, возглавляющего ведущий строительные работы холдинг, рассказала, что жильцы отказываются идти на диалог с властями, а «скандалят» и требуют, чтобы их дом признали аварийным, а их переселили в новое здание.

По данным на 1 июля в Республике Башкортостан выявлено 5405 случаев коронавируса. Во всей стране с начала пандемии зафиксировано 654 405 заражений, умерли 9536 человек, выздоровели 422 931.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне воспротивились строительству высотки и легли под технику
Аварийный фонтан в российском городе затопил целый район
Дважды признанный аварийным дом разрушился на глазах россиян
Другие материалы рубрики
Дом00:0121 июня
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff Team

Осторожно: закрашено

В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
15:59Сегодня

Показано место жительства Анастасии Заворотнюк

11:12Сегодня

Российский чиновник украл пять квартир и согласился вернуть одну

00:14Сегодня

В России выросли тарифы ЖКХ

Дом00:0317 июня

«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»

Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
22:1730 июня

Московский полицейский незаконно поселился в квартире умершего пенсионера

20:1030 июня

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

17:3330 июня

Бузова похвасталась элитной квартирой в Москве

Дом00:04 7 июня

«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
15:3930 июня

Подсчитана стоимость жилья в «Москва-Сити»

14:1930 июня

Для уставших от протестов в Гонконге решили построить город в Европе

13:2230 июня

Россияне стали больше тратить на жилье

Россия
«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»
Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»
Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
В России идет голосование по поправкам к Конституции
Как Основной закон изменит жизнь россиян
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»
Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
Все материалы
Мир
Дракон подкрался незаметно
Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
Тропа невидимой войны
Бразильские индейцы остались один на один с коронавирусом. Как они выживают без помощи властей?
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Все материалы
Бывший СССР
Названа угроза от биолабораторий США на Украине и в Грузии
В Эстонии проведут референдум об однополых браках
Ветер западный
Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов?
Лукашенко пообещал выстоять на переговорах с Россией
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Все материалы
Экономика
Стало известно о хитрости страховщиков при оформлении ОСАГО
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Курс евро взлетел выше 80 рублей
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Все пойдет по плану
Как правительство и банки помогают малому и среднему бизнесу
Цена на бензин в России взлетела
Все материалы
Силовые структуры
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Воля воровская
В 90-х подмосковные бандиты работали на воров в законе. Они убивали и отмывали миллионы для боссов
Владелец российской турбазы открыл огонь по полицейским из охотничьего карабина
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Оперативники ФСБ нашли винтовку у сторожа российского детского лагеря
Юрий Пичугин«Ты что, бессмертный?»
Один из главных воров России оставлял после себя много трупов. Методы 90-х привели его за решетку
Очевидцы сняли на видео момент избиения и похищения человека в российском городе
Все материалы
Наука и техника
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
«Крупнейший прорыв в истории»
 
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Непобежденный боксер умер в 21 год
НХЛ разрешит игрокам участие в Олимпиадах
«В центре города началась полная анархия»
 
Черчесов допустил возвращение Акинфеева в сборную России
Красная семерка
Первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля», победы МЮ и «Челси» — главные события тура АПЛ
Тренер Петра Яна пообещал «положить» бывшего чемпиона UFC
Красные в коридоре
Почести для «Ливерпуля», тяжелый выезд МЮ и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
От Доктора Дре ушла жена
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин село
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказал о рейдерской тактике главы шоу
«Главное, чтобы люди думали своей головой»
Почему Россия готова к голосованию в интернете и как простые люди делают его понятнее
Дроздов высказался о дружбе с Познером
На Собчак напали в захваченном монастыре на Урале
Что известно о потасовке во время съемок расследования об опальном священнике
Женщина решила поспорить о масках и случайно вскрыла хитрый обман мужа
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
Европа открыла внешние границы и отказалась пускать россиян
«Нас чуть не сожрали»
Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
В России стартовал полноценный курортный сезон
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Пилотов раскритиковали за видео с игрушкой в кабине самолета
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи
Все материалы
Из жизни
Пирожные в форме коронавируса восхитили покупателей и вызвали огромные очереди
«Они говорят, что Китай и Россия — два брата»
История россиянки о переезде в Китай, больших заработках и карантине
Стало известно о постыдной оплошности принца Гарри
Толстяк сбросил 150 килограммов и раскрыл секрет похудения без спорта
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон «Первый раз, когда я забеременела без мужчины»
Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
В шкафу похоронного бюро нашли давно забытые останки людей
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Все материалы
Bentley Bentayga впервые поменяли внешность
Все обновления Bentley Bentayga
Кроссовер Bentley дорос до первого серьезного рестайлинга
Названы цены на премиальный китайский минивэн для России
Определены самые качественные автомобили 2020 года
Агентство J.D. Power опубликовало новый рейтинг. Больше всего наград у Hyundai Motor Group
Citroen сделал кросс-хэтчбек со встроенным ковром-самолетом
Как придумали главную дизайнерскую «фишку» Rolls-Royce Phantom
Выясняем, как в интерьере появилась так называемая «Галерея»
Российские Toyota получат спортивные спецверсии
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Власти подготовят рекомендации по привлечению инвесторов к нацпроекту «Экология»
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
В поселке Безбожник появилась библиотека с оборудованием виртуальной реальности
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
В Сочи завершили дорожный ремонт
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
В Нижнем Новгороде выбрали пространства для благоустройства
Все материалы