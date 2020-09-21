В Москве появится храм для православных спортсменов

В Москве появится главный храм для всех православных спортсменов России. Его возведут в Южном Бутове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы и куратора «Программы-200» Владимира Ресина.

Весной 2021 года строители планируют завершить работы нулевого цикла: устройство фундамента и установку монолитных железобетонных конструкций подземной части здания. По словам Ресина, это будет крупнейший храмовый комплекс столицы с церковью на тысячу прихожан. Также впервые в истории Москвы под стройку отвели столь большую территорию — примерно 17 тысяч «квадратов».

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«Между собой мы будущий храм называем главным храмом для всех православных спортсменов страны, ведь настоятелем его является духовник олимпийской сборной России иерей Андрей Алексеев. И преподают здесь различные виды спорта известные спортсмены, в числе которых есть даже чемпионы мира», — рассказал куратор.

На территории комплекса дополнительно построят музей Дмитрия Донского, бассейн, паломнический центр, воскресную школу, театральную студию, несколько спортзалов, а также дошкольный лицей и общеобразовательную гимназию.

«Программа-200» предусматривает строительство и восстановление 200 православных храмов во всех административных округах столицы, кроме Центрального. В настоящее время программа «переросла» изначально заявленный минимум и охватывает около 240 проектов. На строительство новых церквей в Москве прихожане и спонсоры тратят примерно три миллиарда рублей ежегодно.

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