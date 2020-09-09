В селе Беломестная Криуша Тамбовской области православный храм остался без купола, весившего три тонны. Он рухнул, когда его хотели установить на вершине церкви. В сети появилась видеозапись произошедшего, сообщает «ТОП68».

На видео заметно, как купол, прикрепленный к строительному крану, начинают поднимать вверх. В это время стрела техники начинает выгибаться и на высоте примерно 10 метров не выдерживает веса купола. Он резко падает на землю, повреждая часть своей вершины и основания. Изначально планировали, что купол поместят на вершину нового храма.

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В селе идет строительство храма в честь Архангела Михаила. После случившегося люди, наблюдавшие за поднятием купола, рассказали, что он упал из-за сильного ветра, который раскачал стрелу строительного крана и привел к падению. Позже местный протоиерей Георгий Анисимов прокомментировал ситуацию изданию «Подъем» и заявил, что падение купола — «обычное явление». В ближайшее время его отремонтируют и еще раз попытаются установить на вершину храма.

Ранее в сентябре стало известно, что в Москве появится площадка для борьбы с оккультизмом и сектами. Храм построят в Южном административном округе в рамках «Программы-200», которая занимается возведением церквей во всех административных округах столицы кроме ЦАО. На новой площадке планируют вести миссионерскую деятельность, а также откроют магазин и библиотеку. На возведение объекта потратят примерно 200 миллионов рублей.

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