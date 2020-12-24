Православный храм в России продали на «Авито»

Православный храм XIX века в российском селе Завалово Тульской области продали москвичу Павлу Осипову за 186,3 тысячи рублей — почти в два раза меньше первоначальной стоимости. Церковь, являющаяся памятником культурного наследия, выставлялась на сайте «Авито». Об этом сообщает ТАСС.

До этого храм Димитрия Солунского вместе с прилегающим земельным участком принадлежал тулячке Надежде Карпухиной. Теперь ее имущество реализуют на торгах в связи с банкротством. Задолженность Карпухиной перед кредиторами превысила два миллиона рублей.

В Белевской епархии агентству заявили, что не располагают информацией о состоявшихся торгах и будут разбираться в сложившейся ситуации. В РПЦ совместно с комитетом по охране памятников региона начали соответствующую проверку. Также епархия начала решать вопрос о передаче здания храма в собственность РПЦ.

Ранее в Москве решили продать здание, где ранее располагалась старообрядческая церковь Николы Чудотворца. За лот просят 180 миллионов рублей.

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