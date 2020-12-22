Церковь в Москве решили продать на «Авито»

В Москве решили продать здание, в котором ранее располагалась старообрядческая церковь Николы Чудотворца. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Четырехэтажный особняк находится на Малой Андроньевской улице. Площадь объекта 1809 года постройки равняется 1,1 тысячи квадратных метров. Здание реконструировано, в нем выполнен ремонт, поэтому лот разрешается использовать как офис. Внутри есть два конференц-зала, столовая и кабинеты, оборудованные системами кондиционирования и вентиляции.

В старообрядческой общине столицы сообщили «Интерфаксу», что бывшая церковь продается уже не первый год, однако и желающих вести бизнес в храме пока не находится. К тому же кусаются и цены — за лот просят 180 миллионов рублей.

В настоящее время староверы собирают деньги, чтобы выкупить здание и вернуть в первозданный вид, чтобы потом использовать его по назначению. По словам представителя церкви, объект является значимым, поскольку здесь служили священники, причисленные к лику священномучеников.

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