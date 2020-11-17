На «Авито» выставили на продажу Boeing 757

Пассажирский двухмоторный узкофюзеляжный самолет Boeing 757-230 выставили на продажу в интернете. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

В заметке указано, что воздушное судно было произведено в 1993 году и в последний раз подвергалось ремонту в 2015-м. Общая наработка лайнера с начала использования — более 75 тысяч часов, количество посадок — свыше 21 тысячи. Цена товара составляет 262 миллиона рублей.

При этом остаток ресурса составляет 2260 часов, а остаток посадок — 2023. «Пpoдажа проxодит в рaмкаx арбитрaжного делoпрoизводствa», — указано также в тексте. В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что таким образом распродается имущество обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Самолет Boeing 757-230 создавался для маршрутов средней дальности, его производство было завершено в 2004 году после 1050 выпущенных экземпляров.

В мае прошлого года в продаже на «Авито» появились шесть грузовиков ЗИЛ-133ГЯ с хранения Госрезерва. В объявлении говорилось о продаже автомобилей 1994 года выпуска с минимальным пробегом в 1,5 тысячи километров. Стоимость автомобилей — от 700 тысяч рублей.