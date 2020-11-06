Россияне начали торговать статуями Ленина из своих городов за миллионы рублей

Россияне начали продавать монументы Владимира Ленина из своих городов за миллионы рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно материалу, по неофициальным данным, сейчас на территории России находится около шести тысяч памятников Ленину. При этом 421 статуя находится в Белоруссии, 2500 — на Украине, и 194 — в других странах.

Так, на сайтах по перепродаже вещей представлено огромное количество различных скульптур и бюстов, посвященных Ленину. Например, во Владивостоке продавец предлагает приобрести монумент высотой почти четыре метра за 1,5 миллиона рублей. В то же время другой пользователь выставил на продажу бюст Ленина из красного мрамора с отломанным носом. Его цена составляет 500 тысяч рублей.

Отмечается, что самым дорогим памятником вождя оказалось изделие, изготовленное знаменитым советским скульптором Львом Кербелем: его стоимость равна 2,9 миллиона рублей. «Господ с отсутствием средств просьба не беспокоить», — гласит описание товара.

Кроме того, во Владимире продают авторский памятник 1980-х годов за 250 тысяч рублей, который на данный момент стоит у сарая во дворе частного дома. Его владельцы заявили, что им жалко отдавать статую. «Монумент стоит на полянке, где мы по праздникам обычно шашлыки жарим. И все гости всегда обращают внимание», — поделилась женщина.

Сообщается также, что в России до сих пор отливают памятники Ленина на заказ. В подмосковном Клину на изготовление статуи уходит 2-3 недели. По словам директора предприятия, за пять лет он продал больше трех тысяч скульптур.

Ранее в июне рубашку президента России Владимира Путина выставили на продажу на сайте Авито. Продавец утверждает, что рубашка размера 48-50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, и ее нашли при уборке номера. Он оценил ее стоимость в 165 тысяч рублей.