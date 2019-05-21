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Советские «крокодилы» ЗИЛ-133 обнаружили в продаже

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Шесть грузовиков ЗИЛ-133ГЯ с хранения Госрезерва выставлены на продажу в интернете. Объявление о продаже автомобилей размещено на портале Avito

В объявлении говорится о продаже автомобилей 1994 года выпуска с минимальным пробегом в 1,5 тысячи километров. Стоимость автомобилей — от 700 тысяч рублей. При покупке автомобиля с паспортом транспортного средства (ПТС) цена увеличивается на 50 тысяч рублей.

Автомобили расположены в Республике Хакасия на территории завода «Абаканвагонмаш». В объявлении указано, что грузовики прошли заводскую обкатку в 1,5 тысячи километров и после этого хранились в гараже. Буквы «Г» и «Я» в названии машин указывают на то, что грузовики оснащены гипоидными мостами с блокировками и дизельным двигателем КАМАЗ-740 производства Ярославского Моторного Завода (ЯМЗ).

Грузовики ЗИЛ-133 выпускались с 1975 по 1999 годы, а модификация 133ГЯ — с 1979 по 1994 годы. За характерную внешность машины получили прозвище «Крокодил».

В сентябре 2017 года на портале Avito появилось объявление о продаже кабриолета ЗИС-110В, который якобы принадлежал маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Владелец автомобиля, выпущенного, как было указано в объявлении, в 1949 году, просил за него 45 миллионов рублей.

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