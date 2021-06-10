Патриарх Кирилл предрек людям способность проходить сквозь стены

После второго пришествия Господа люди смогут проходить сквозь стены, так как их тела не будут подчиняться законам физики, став подобными телу воскресшего Иисуса Христа. Такую способность предрек патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Вознесения Господня, передает РИА Новости.

Патриарх рассказал, что Иисус Христос мог употреблять пищу, но вместе с тем проходил сквозь стены и перемещался в пространстве.

«Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя», — сказал он.

Глава Русской православной церкви отметил, что проповедь в день Вознесения Господня должна учить христиан устремляться за пределы человеческой жизни и заявил, что те, кто ограничиваются только земными целями, «проигрывают безвозвратно».

В мае патриарх Кирилл провел проповедь, в которой предостерег власть всех уровней от превращения в тиранию. Он обратился и к «большим», и к «малым» начальникам, а также к церковной и светской власти, отметив, что люди должны стремиться жить так, как Иисус Христос, но на пути им будут встречаться преграды и соблазны в том числе властью.