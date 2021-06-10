Россия
 
Последние новости
В офисе Зеленского отреагировали на слова Путина о вступлении Украины в НАТО
Евросоюз захотел исключить Белоруссию из международных спортивных организаций
Выжившая при теракте на «Норд-Осте» оценила задержание блогера Хованского
Максим Фадеев пожаловался на засилье фриков на премии «Муз-ТВ»
Евгений Пригожин подал в суд на Венедиктова
В Роспотребнадзоре назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Японии предрекли судьбу Украины из-за России
Налетчики ограбили бутик Louis Vuitton на миллионы рублей в разгар рабочего дня
Крупнейшая в истории подборка паролей утекла в сеть
МИД России отреагировал на акцию националистов во Львове
Новости партнеров
Прослушать новость

Патриарх Кирилл предрек людям способность проходить сквозь стены

Перейти в «Мою Ленту»
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Фото: patriarchia.ru

После второго пришествия Господа люди смогут проходить сквозь стены, так как их тела не будут подчиняться законам физики, став подобными телу воскресшего Иисуса Христа. Такую способность предрек патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Вознесения Господня, передает РИА Новости.

Патриарх рассказал, что Иисус Христос мог употреблять пищу, но вместе с тем проходил сквозь стены и перемещался в пространстве.

«Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя», — сказал он.

Глава Русской православной церкви отметил, что проповедь в день Вознесения Господня должна учить христиан устремляться за пределы человеческой жизни и заявил, что те, кто ограничиваются только земными целями, «проигрывают безвозвратно».

В мае патриарх Кирилл провел проповедь, в которой предостерег власть всех уровней от превращения в тиранию. Он обратился и к «большим», и к «малым» начальникам, а также к церковной и светской власти, отметив, что люди должны стремиться жить так, как Иисус Христос, но на пути им будут встречаться преграды и соблазны в том числе властью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Патриарх Кирилл предостерег власть от превращения в тиранию
В РПЦ заявили о невозможности передачи COVID-19 через хлеб и вино на причастии
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом