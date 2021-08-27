Поклонская прокомментировала сообщения о ее назначении послом России в Африке

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что пока преждевременно комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве послом России в одной из стран Африки. Об этом она заявила РИА Новости.

Поклонская объяснила, что пока что является депутатом и поэтому не хочет «забегать наперед».

Она добавила, что как член комитета по международным делам она интересуется в том числе и дипломатической деятельностью, однако не уточнила, чем займется, когда закончатся ее депутатские полномочия.

Ранее издание РБК со ссылкой на два источника сообщило, что Поклонскую в ближайшее время могут одобрить на должность посла России в одной из африканских стран. Предположительно, она будет работать в республике Кабор-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса. В ближайшее время международный комитет Госдумы рассмотрит данный вопрос, необходимые документы уже подготовлены.