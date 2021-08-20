Поклонская заявила об отсутствии политической смелости у Зеленского

Поклонская заявила, что у Зеленского нет политической смелости признать возвращение Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила об отсутствии смелости у президента Украины Владимира Зеленского, чтобы признать возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию. Ее слова приводит РИА Новости.

«У Зеленского и его команды, к сожалению, нет политической смелости признать очевидные вещи, связанные с возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию. Поэтому они продолжают плодить различные спекуляции на крымской теме», — сказала она.

По словам Поклонской, киевские власти не желают принимать выбор крымчан, сделанный в 2014 году и продолжают рассказывать украинскому народу различные «байки» по поводу якобы возможного возвращения Крыма.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление Зеленского о «радостном принятии» в Крыму. Сенатор отметил, что слова украинского лидера не имеют ничего общего с реальностью.

19 августа Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров. По его словам, Россия давно информационно работала с крымчанами. «И паспортизация, и телевизор, и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — подчеркнул президент.

