Поклонская станет послом России в одной из стран Африки

Кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской в ближайшее время могут одобрить на должность посла России в одной из стран Африки, передает РБК со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Поклонская может стать российским послом в республике Кабо-Верде, которая расположена на Островах Зеленого Мыса. В ближайшее время международный комитет Госдумы рассмотрит вопрос об одобрении ее кандидатуры на эту должность. Необходимые документы уже подготовлены, подчеркнул источник в Госдуме.

С Поклонской обсуждали ее дальнейшую после Госдумы деятельность: работа в дипломатической сфера была пожеланием самого депутата.

Послов России назначает президент страны по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. В соответствии с Венской конвенции о дипломатических отношениях, до утверждения посла у принимающей стороны обычно запрашивают агреман (предварительное согласие — прим. «Ленты.ру») на его назначение.

Ранее Поклонская опровергла данные о своем назначении главой Минприроды Крыма. Она подчеркнула, что не станет преждевременно называть свое новое место работы. Поклонская отказалась от участия в предстоящих выборах в Госдуму, связав это решение с переходом на другую интересную должность.