Глава МИД Украины рассказал о возможности «испортить жизнь» Поклонской

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом, заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить ей жизнь». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, украинским властям надо проверить, является ли Поклонская гражданкой Украины. Если она ей остается, то у Киева появляются различные возможности, рассказал глава украинского МИД. В то же время Кулеба подчеркнул, что если Поклонская вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это дело Москвы, кого и куда назначать.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время проведет заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

