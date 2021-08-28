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Захарова описала пословицей позицию Запада по Афганистану

Представитель МИД России Мария Захарова описала пословицей позицию Запада по Афганистану
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Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live» назвала неординарной позицию стран Запада по Афганистану и описала ее пословицей.

Как пояснила дипломат, западные партнеры формулируют свое отношение к ситуации вокруг Афганистана так, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы», несмотря на то, что они много раз имели такие возможности за последние 10-20 лет. «У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», — заметила Захарова.

По ее мнению, «это странно слышать», поскольку Россия давно предупреждала Европу о рисках насильственной «демократизации» Востока и ее последствий. Захарова полагает, что Европа могла бы сделать выводы из миграционных кризисов, вызванных кризисами в Ливии и Сирии. Поэтому, призвала она, следует начать не с «переваливания ответственности, а с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась».

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что у многих стран НАТО, в том числе военного руководства и разведсообщества США, есть соблазн вернуться в Афганистан. При этом он выразил мнение, что они туда не вернутся, поскольку «осознание все-таки, видимо, пришло, что это война не только проигранная, что ее выиграть нельзя».

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как США и страны НАТО начали официальный вывод своих войск с территории страны. 15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам.

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