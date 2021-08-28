В МИД заявили о соблазне стран НАТО вернуться в Афганистан

У многих стран НАТО, в том числе военного руководства и разведсообщества США, есть соблазн вернуться в Афганистан. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Кабулова, в американском военном руководстве есть много людей, выступающих против вывода войск из Афганистана, которые были готовы оставаться там «еще десяток-другой лет» «в силу целого ряда причин, <…> чисто корыстных, а не государственных интересов».

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При этом дипломат усомнился, что в сложившейся ситуации они туда вернутся, поскольку «осознание все-таки, видимо, пришло, что это война не только проигранная, что ее выиграть нельзя». Кабулов добавил, что «любая попытка повторить прежнюю ошибку обойдется им гораздо дороже».

Ранее Кабулов заявил, что боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) не будут пытаться экспортировать свою идеологию в страны Центральной Азии, так как выучили «урок 20-летней давности». По его словам, талибы сделали для себя «определенные выводы из истории». Кабулов назвал обнадеживающим сигналом в том числе затянувшийся на неделю с лишним процесс формирования временного нового руководства и объявления его состава.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам.