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В Ливане заявили о перебрасывающих террористов ИГ в Афганистан американцах

В Ливане заявили об американских военных, перебрасывающих террористов ИГ в Афганистан
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Фото: Sgt. Victor Mancilla / Reuters

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что американские военные на вертолётах перебрасывают террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из Сирии и Ирака в Афганистан. Его слова приводит Telegram-канал «Военный обозреватель».

Целью он обозначил создание очага напряженности в Центральной Азии, направленного против России, Китая и Ирана.

По информации канала, не менее 40 боевиков ИГ были перевезены из одной из тюрем «Сирийских демократических сил» на американскую военную базу в районе н.п Эш-Шаддад в сирийской провинции Эль-Хасака.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара военных США в Афганистане были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга и еще один ранен.

Серия взрывов произошла возле кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

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