Байден разрешил американским ВС наносить новые удары по боевикам ИГ

Президент США Джо Байден разрешил американским вооруженным силам (ВС) наносить удары по целям, связанным с группировкой «Исламское государство в Хорасане», взявшей ответственность за взрыв возле аэропорта Кабула 26 августа и являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает газета Politiko, передает ТАСС.

«Если мы найдем новые [цели ИГ], то мы их атакуем», — цитирует газета слова одного из чиновников Пентагона.

По его словам, руководство Пентагона и раньше могло без предварительного одобрения Белого дома наносить удары по террористам, однако Байден подтвердил данную инструкцию, данную военным. В ближайшие дни будут нанесены новые авиаудары по ИГ, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара военных США в Афганистане ликвидированы два боевика «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга и еще один ранен.

Серия взрывов произошла возле кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

