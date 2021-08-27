Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет

Потери США в Кабуле оказались худшим случаем с гибелью американских солдат с 2011 года

Гибель 13 американских военнослужащих в терактах в Кабуле — худший случай с потерями среди войск США в Афганистане с 2011 года. Потери подсчитали в The Times of Israel.

Первоначально сообщалось о 12 погибших с американской стороны, затем еще один военный умер от ран. Сообщается, что в прошлый раз такие крупные потери в этой кампании США понесли в августе 2011 года — тогда террористы сбили транспортный вертолет. Погибли 30 человек, включая 22 «морских котиков», бойцов спецназа.

Ряд взрывов произошел в четверг, 26 августа, в столице Афганистана. Первое взрывное привел в действие террорист-смертник, находившийся у входа в аэропорт. Второй взрыв прогремел у водосточного канала неподалеку. Подорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Затем произошли еще несколько взрывов. В результате терактов погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев.

Ответственность за взрывы в Кабуле на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). США заявили, что отомстят террористам, организовавшим взрывы.

