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В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва

Телеканал Al Arabiya сообщил еще о двух взрывах в окрестностях Кабула
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Фото: Hussain Ali / Globallookpress.com

В окрестностях Кабула в четверг, 26 августа, прогремели еще два взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Где именно произошли инциденты, есть ли жертвы и пострадавшие, — не уточняется. Как отметили журналисты, оба взрыва были «мощными».

Днем два крупных взрыва произошли в аэропорту Кабула. Один из них устроил смертник неподалеку от отеля Baron. На этой территории часто собирались иностранцы — граждане Великобритании и США. После этого был взорван автомобиль. Из-за этих инцидентов погибли не менее 60 человек (около десяти американцев), 150 — пострадали.

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