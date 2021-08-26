Стали известны подробности терактов в Кабуле

Второй взрыв в кабульском аэропорту был произведен посредством заминированного авто

Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлен при помощи заминированного автомобиля. О подробностях произошедшего сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источник в Министерстве обороны Великобритании.

Как стало известно, первый взрыв, произошедший у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв, произошел у водосточного канала, ведущего в аэропорт. Рядом с ним собралось большое количество людей, надеявшихся пробраться через него на охраняемую территорию.

«Я видел там не менее 400-500 человек. Взрыв был действительно мощным. Половину швырнуло в воду, остальных повалило на землю. Я тащил одного раненого парня, и теперь вся моя одежда в крови», — рассказал журналистам один из пострадавших. Также, по словам очевидцев, из-за паники и огромных толп людей машины скорой помощи долгое время не могли подъехать к месту взрыва. В сети также появились кадры, на которых видна канава с водой, заполненная человеческими телами.

По данным отделения хирургии кабульской городской больницы, в медицинское учреждение доставлено около 60 человек с минно-взрывными травмами, среди раненых — пять американских военнослужащих. По последним данным, погибли 15 человек.

Предполагается, что за теракт несет ответственность «Вилаят Хорасан» — центральноазиатский филиал группировки «Исламское Государство» (ИГ, запрещенная в России организация).