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Число пострадавших из-за взрыва у аэропорта Кабула возросло до 100

«Ашвака»: в результате взрыва в аэропорту Кабула пострадали более 100 человек
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Фото: Wali Sabawoon / AP

В результате взрыва у аэропорта Кабула пострадали более 100 человек. Об этом сообщает агентство «Ашвака».

Ранее сообщалось о 70 пострадавших и как минимум 13 погибших. Среди раненых и убитых есть дети.

В сети опубликовали кадры, на которых запечатлены последствия взрыва в афганской столице. На видео видно, как люди уносят пострадавших в безопасное место.

Британские военные полагают, что за взрывами в Кабуле стоит афганское отделение террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Террорист-смертник подорвал себя, предварительно обстреляв мирных афганцев, находящихся у здания аэропорта.

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