Число пострадавших при взрыве у аэропорта Кабула выросло до 70

Al Jazeera: число пострадавших в результате взрыва у аэропорта Кабула выросло до 70

Число пострадавших в результате взрыва около международного аэропорта Кабула выросло до 70. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадали военнослужащие американской армии. По информации Fox News, как минимум трое американских военных получили ранения в ходе атаки террориста-смертника. При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подтвердил, что двое граждан США погибли в результате взрыва.

До этого стало известно, что жертвами теракта в кабульском аэропорту стали более 10 человек. Агентство Reuters со ссылкой на представителей террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) писало, что речь идет о как минимум 13 погибших. Среди жертв атаки есть дети.

В сети также появились первые кадры, на которые попала обстановка после взрыва в афганской столице. На записи видно, как свидетели атаки уносят пострадавших в безопасное место.