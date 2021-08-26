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Граждане США погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула

Пентагон: среди погибших в кабульском аэропорту есть граждане США
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Фото: Wali Sabawoon / AP

Пентагон подтвердил гибель нескольких американских граждан в результате взрыва у международного аэропорта Кабула. Об этом заявил в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, произошедшее — следствие нескольких атак. «В результате взрыва погибли несколько граждан США», — сообщил Кирби.

По данным кувейтской газеты «Аль-Гад», число пострадавших американских военных выросло до пяти человек.

Ранее из-за взрыва у кабульского аэропорта пострадали военнослужащие армии США. Минимум трое американских военных получили ранения в результате атаки террориста-смертника.

Сообщается, что число пострадавших в результате взрыва около международного аэропорта Кабула выросло до 70.

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