Граждане США погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула

Пентагон подтвердил гибель нескольких американских граждан в результате взрыва у международного аэропорта Кабула. Об этом заявил в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.
По его словам, произошедшее — следствие нескольких атак. «В результате взрыва погибли несколько граждан США», — сообщил Кирби.
По данным кувейтской газеты «Аль-Гад», число пострадавших американских военных выросло до пяти человек.
Ранее из-за взрыва у кабульского аэропорта пострадали военнослужащие армии США. Минимум трое американских военных получили ранения в результате атаки террориста-смертника.
Сообщается, что число пострадавших в результате взрыва около международного аэропорта Кабула выросло до 70.