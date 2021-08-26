Аналитик после взрыва у аэропорта Кабула предрек атаки в других странах мира

Взрыв в аэропорту Кабула могли организовать участники одной из многочисленных террористических группировок, входящих в «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Вероятно, талибам сложно контролировать своих более радикально настроенных коллег, так что повторение взрывов возможно и в будущем, причем не только в Афганистане, но и в других странах мира. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политический аналитик Александр Асафов.

Близ аэропорта Кабула, используемом для эвакуации беженцев и войск стран НАТО, 26 августа произошел взрыв, организованный террористом-смертником. Сообщается о пострадавших военнослужащих США и погибших гражданских лицах, включая американцев.

Безумие будет продолжаться

«Сложность ситуации в аэропорту Кабула сложно переоценить, — заметил Асафов. — Мы уже видели сообщения о стычках с применением огнестрельного оружия, о гибели людей в давке. Только по приблизительным подсчетам в этой точке находятся порядка десяти тысяч человек, желающих сбежать из страны. Это самая "благоприятная" зона для действий террористических группировок, которых в "Талибане" собралось огромное множество».

Ранее министр вооруженных сил Великобритании предупреждал о готовящемся террористическом акте, но, по мнению аналитика, нельзя с уверенностью сказать, было ли это заявление просто удачным прогнозом или агентурной информацией. В любом случае надо понимать, что стране действуют представители десятков исламистских террористических группировок, которые, как отметил Асафов, при нынешней власти чувствуют себя вполне вольготно и готовы на любые радикальные действия.

«Люди, оказавшиеся возле аэропорта, бегут от джихадистов, исламистов, радикалов. Конечно, террористам это не нравится, потому вероятность подобных актов изначально была очень высока. Вместе с тем, прогнозировать что-то на будущее сейчас довольно трудно. Руководство "Талибана" не заинтересовано в подобных действиях, напротив, они пытаются достичь политического признания ряда держав, а убийство мирных жителей только вредит имиджу. Но "Талибан" — не единственная сила, расправившая плечи в новом Афганистане. Там сейчас и ИГ (террористическая организация, запрещена в России), и "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в России), и ряд других джихадистских организаций, накоплению которых способствовали американцы», — заметил Асафов.

Проблема сейчас, по мнению политолога, в абсолютной невозможности контроля ситуации как талибами, так и НАТО. У террористов есть оружие, они обладают всеми необходимыми навыками ведения боя, до сих пор неясно, способна ли верхушка «Талибана» хоть как-то регулировать действия более радикальных группировок.

«Как мы знаем, в Европе находится множество спящих террористических группировок, что вызывает большую озабоченность. Для активизации им нужен лишь повод. Воспримут ли они взрыв в Кабуле как знак — неизвестно. Но серьезные опасения опасаться этого точно есть», — резюмировал Асафов.

Ранее сообщалось, что в сети появились первые кадры, на которые попала обстановка после теракта в афганской столице. На ролике видно, как свидетели атаки уносят пострадавших. Дороги на подъезде к аэропорту заполнены людьми и автомобилями.