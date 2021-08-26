Турция заявила о двух взрывах в аэропорту Кабула

Минобороны Турции: в аэропорту Кабула прогремело два взрыва

В международном аэропорту Кабула прогремело два взрыва, заявили в Минобороны Турции. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей ведомства, среди турецких граждан нет пострадавших.

В результате взрыва у аэропорта Кабула погибли как минимум два человека. Кроме того, в результате происшествия пострадали американские военные. Предполагается, что взрыв устроил смертник. Пока эта информация не подтверждена.

Информацию о том, что возле аэропорта Кабула произошел взрыв, подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.