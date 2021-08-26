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Раскрыты подробности взрыва у аэропорта Кабула

Источники в Кабуле: взрыв предположительно произошел у отеля Baron
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Фото: Wali Sabawoon / AP

Взрыв, произошедший неподалеку от аэропорта Кабула ранее 26 августа, предположительно, прогремел у отеля Baron. Он расположен рядом с аэропортом, отмечает израильский корреспондент Амишей Штейн в своем Twitter со ссылкой на источники в столице.

Ранее в этой гостинице размещались британские военные. По словам корреспондента, на месте много пострадавших.

Предполагается, что взрыв устроил смертник. Пока эта информация не подтверждена.

Информацию о том, что возле аэропорта Кабула произошел взрыв, подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. О теракте в аэропорту Кабула ранее предупреждал министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи. По его словам, в стране высока угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. Великобритании уже стало известно о подготовке таких атак.

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Предыстория: Пентагон подтвердил взрыв возле аэропорта Кабула
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